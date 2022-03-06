البرلمان يهنئ «درويش» بفوزها بمنصب أمانة المرأة بمنظمة العمل العربي

هنأ مجلس النواب النائبة سولاف دوريش، وكيل لجنة القوى العاملة، بمناسبة فوزها بمنصب أمانة المراة بمنظمة العمل العربي.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس: «نتقدم بالتهنئة للنائبة ونتمى لها التوفيق والسداد في مهمتها العربية».

وأكدت دوريش أن فوزها بالمنصب العربي هو فوز لمصر ولقيمة مصر ودور مصر في محيطها العربي والإقليمي، مضيفة أنه لولا إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي بإمكانيات وقدرات المرأة لما وصلت لمثل تلك المناصب، فقد أرسى الرئيس تمكين المرأة على أرض الواقع قولا وعملا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، بما يمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

فيما أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية اتفاقية إعفاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين مصر وبوروندي، مشيرا إلى أنها تعمل على توطيد العلاقات المصرية الأفريقية.

جاء ذلك خلال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، المُوقع في القاهرة بتاريخ 24 /3/2021.