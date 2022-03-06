الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بطرق سهلة وبسيطة.. 4 وصفات طبيعية لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم

تفتيح الأماكن الداكنة
تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم

تعاني الكثير من السيدات من وجود غماق في أماكن معينة يأجسداهم، تجعلهم غير قادرين على ارتداء الملابس التي يريدونها بسهولة، أو قادرين على تقبل أنفسهم، ولكن هناك عدد كبير من الوصفات الطبيعية غير المكلفة التي يمكن اللجوء إليها لعلاج هذه المشاكل بشكل فعال طالما حرصت السيدة على الاستمرار في القيام بالوصفات الطبيعية ولم تتركها.

نشر موقع "healthline"، عدد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تعمل تفتيح الأماكن الداكنة ومنها:

اسكراب السكر بالليمون:
يعمل السكر على تفتيت الجلد الميت في الجسم، ومنحه إحساس غير مسبوق بالنعومة والجمال، أما الليمون فنظرًا لاحتوائه على فيتامين سي، يعمل على تفتيح الأماكن الداكنة من خلال عدد من الطرق وتعتبر طريقة وضع مقدار من السكر فوق نصف ليمونه وتدليك الجسد بها لمدة عشر دقائق فوق الأماكن الداكنة بالجسم وتكرار هذه العملية لمدة شهر متواصل أو الاستمرار فيها طالما أنها تأتي بنتائج إيجابية.

الحمص المطحون:
نقوم بغسل الحمص جيدًا وطحنه، ثم نقوم بوضع قطرات من الماء عليه، حتى يتحول إلى خليط متماسك، ونقوم بفرد الخليط على الجسم لمدة 10 دقائق، ثم نشطف الجسم بالماء البارد وقومي بتكرار هذه الطريقة لمدة ثلاث أيام في الأسبوع.

البرتقال بالكركم:
يمكن أيضًا مزج عصير البرتقال مع الكركم من أجل تفتيح الأماكن الداكنة ووضعه على المناطق التي تريد تفتيحها، لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة ثم شطفها بالماء ويمكن تكرار هذه العملية كل يوم، مع مراعاة أن يكون الكركم ملائم للاستخدامات الخاصة بالبشرة وليس الذي يستخدم في الطعام.

جل الصبار:

يعمل جل الصبار النقي على تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم عن طريق وضعه على الجسم مباشرة بعد الاستحمام، لمدة عشرين دقيقة وشطفه بالماء الدافيء ويجب تكرار هذه العملية مع كل استحمام حتي تشعر بتحسن.

أماكن داكنة الليمون جسم ماء بشرة

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