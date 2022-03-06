غداً.. فصل التيار الكهربائي عن 8 قرى وتوابعهم بكفر الشيخ

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غداً الاثنين، عن 8 قرى وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، في عدة مراكز، ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 8 قرى وتوابعهم في مراكز "كفر الشيخ، دسوق، الرياض، بلطيم، مطوبس، بيلا، قلين"، من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى صندلا غرب كفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل قرية صندلا وتوابعها ، وفصل التيار الكهربائي عن مغذى كفر مجر جنوب دسوق، وتتأثر بالفصل قرية كفر مجر وتوابعها ، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الناصرية بالرياض، و تتاثر بالفصل قرية الناصرية توابعها.

وتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الشيخ مبارك ببلطيم، وتتأثر بالفصل قرى الشيخ مبارك وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي القن بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرية القن وعزبة عمرو وبني بكار، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كوم الحجنة بيلا، وتتأثر بالفصل قرى كوم الحجنة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي حصة الغنيمي بقلين، وتتأثر بالفصل قرية حصة الغنيمي وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الوزارية بالرياض، وتتأثر بالفصل مجلس قروي دقلت ومياه العمدان.



وكان محافظ كفر الشيخ، قد أعلن عن إحلال وتجديد وتوسعات بشبكات الجهد المتوسط، وإنشاء نقاط جديدة لتحسين عمليات الجهد، بتكلفة مالية بلغت نحو 2 مليون و890 ألف جنيه، برعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتوجيهات المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، وإشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.