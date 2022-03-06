الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس شخص لاتهامه بالبلطجة وترويع المواطنين في الإسكندرية

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالدخيلة في محافظة الإسكندرية، تجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالبلطجة وترويع وتهديد المواطنين وحيازة سلاح ناري.

,كشفت التحريات الأولية التي أجراها النقيب محمد هشام، معاون مباحث الدخيلة، أن المتهم ظهر في بعض المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وبيده سلاح أبيض، ويهدد ويُروع المواطنين.

على الفور تم تشكيل قُوة أمينة بقيادة النقيب محمد هشام، معاون مباحث الدخيلة، وألقت القبض على المتهم بحوزته السلاح الأبيض، ومخدر الحشيش.

محافظة الاسكندرية البلطجة مباحث الدخيلة

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