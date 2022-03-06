تجديد حبس شخص لاتهامه بالبلطجة وترويع المواطنين في الإسكندرية

قررت جهات التحقيق بالدخيلة في محافظة الإسكندرية، تجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالبلطجة وترويع وتهديد المواطنين وحيازة سلاح ناري.

,كشفت التحريات الأولية التي أجراها النقيب محمد هشام، معاون مباحث الدخيلة، أن المتهم ظهر في بعض المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وبيده سلاح أبيض، ويهدد ويُروع المواطنين.

على الفور تم تشكيل قُوة أمينة بقيادة النقيب محمد هشام، معاون مباحث الدخيلة، وألقت القبض على المتهم بحوزته السلاح الأبيض، ومخدر الحشيش.