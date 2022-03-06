الأحد 06 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل عروس قليوب ليلة حنتها

حبس متهم
حبس متهم

تصدر محكمة الجنايات، اليوم الأحد، الحكم على المتهم بقتل عروس قليوب ليلة حنتها، بعد إحالته لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 11190 لسنة 2021 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3399 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليها، بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين"، ثم استدرج المجني عليها بأن هاتفها وطلب منها النزول خلف المنزل ثم سدد لها عدة طعنات بأماكن متفرقة بجسدها إلي أن فاضت روحها إلي بارئها.

كان قسم قليوب بمديرية أمن القليوبية تلقى إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة ربة منزل مقيمة دائرة القسم وبها عدة طعنات، حيث أكد والد المجني عليها أنه أثناء الاحتفال بـ"حنة" ابنته "المجني عليها " أمام منزله، ورد لها اتصال هاتفي علي إثر ذلك قامت بالخروج من مسكنهما وعقب تأخرها بحث عنها وعثر عليها داخل قطعة أرض فضاء وبها عدة إصابات، وتبين عدم تواجد هاتفها المحمول فنقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت.

أسفرت الجهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عمة المجني عليها "زوجها" عامل، وباستهدافه أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث أنه عقد قرانه علي المجني عليها علي غير رغبته إرضاءً لوالديه لارتباطه عاطفياً بإحدى الفتيات فعقد العزم علي التخلص من المجني عليها فاستدرجها لمحل العثور وتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين"، وعقب تأكده من مفارقتها للحياة استولى علي هاتفها المحمول ولاذ بالهرب، وعاد لمنزل المجني عليها مرة أخري حتي اكتشف ذويها عدم تواجدها فبحثوا عنها إلى أن عثروا عليها فنقلها للمستشفى حتى يبعد عنه الشك، وأرشد عن الأداة المستخدمة فـي الواقعة، الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها.

محكمة الجنايات المتهم بقتل عروس قليوب مفتى الجمهورية قسم قليوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 6 - 3-2022

وفاة الفنان والإعلامى الشاب إياد داود

موعد ومكان تشييع جثمان الإعلامى إياد داود

البيت الأبيض: أمريكا تعمل مع بولندا بشأن إمكانية تقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل عروس قليوب ليلة حنتها

الاتحاد الأوروبى ومجلس دول البلطيق يُعلقون عضوية روسيا وبيلاروسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أقترح مقررًا تعليميًا ثابتًا منذ الطفولة اسمه "حب وانصاف وتطهير الحرية"

علي سعدة

فولتير ومعركة التنوير

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

ربيع المرتزقة والمخدرات

أسماء محفوظ

المشورة الأسرية

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صور

مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

«حرب أوكرانيا».. رئيس وزراء إسرائيل يتوجه إلى ألمانيا بعد اجتماعه مع بوتين

بعلم أمريكا.. رئيس وزراء إسرائيل يلتقي بوتين سرًا لمناقشة وقف إطلاق النار

تشترك فى حدودها مع روسيا.. فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوى من إسرائيل