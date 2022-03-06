لتحسين البيئة.. تبطين 11.54 كيلو متر من الترع بالمرحلة الأولى

تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، في العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وقال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم متابعة تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، مشيراً إلى أهميتها في رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترع بعد إنهاء التأهيل، إضافة إلى وصول المياه إلى نهايات الترع، وزيادة عرض جسورها بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار لتحسين البيئة المحيطة، وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المناطق.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ“الدستور”، أن الإدارات المركزية للموارد المائية والري والقطاعات التابعة، انتهت اليوم الأحد، من إنجاز تأهيل وتبطين ١١.٥٤ كيلو متر من الترع المتعبة في عشرين محافظة ليصبح إجمالى المنفذ ٤٥٣٢.٠٥ كيلو متر، وذلك ضمن رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال المرحلة الأولى للتنفيذ حاليا.

إضافة إلى ذلك، أشار المتحدث الرسمي، إلى أهمية الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي، في تحقيق نقلة حضارية، وأيضًا تحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات والحد من المخالفات، بجانب المساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترع من التلوث وعدم إلقاء قمامة ومخلفات والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع بمختلف المحافظات.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في 20 محافظة بالجمهورية، وذلك لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية.