بسبب غزو أوكرانيا.. فيزا وماستركارد تعلقان عملياتهما فى روسيا

قالت شركتا المدفوعات الأمرييكيتان فيزا وماستركارد إنهما ستعلقان عملياتهما في روسيا بسبب غزو أوكرانيا، وإنهما ستعملان مع العملاء والشركاء لوقف جميع المعاملات هناك.

وذكرت شركة فيزا أنه وفي غضون أيام، لن تعمل جميع المعاملات التي بدأت ببطاقات Visa الصادرة في روسيا خارج البلاد ولن تعمل أي بطاقات فيزا صادرة خارج روسيا بعد الآن داخل البلد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيزا ألفريد كيلي، في بيان: "نحن مضطرون لتعليق العمل في أعقاب الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا والأحداث غير المقبولة التي شهدناها".

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب بقراري فيزا وماستركارد تعليق عملياتهما في روسيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الرئيس بايدن أشار إلى أن إدارته تزيد من المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا، وتعمل عن كثب مع الكونجرس لتأمين تمويل إضافي".

قد يعني تحرك شركات المدفوعات مزيدًا من الاضطراب للروس الذين يستعدون لمستقبل غير مؤكد من التضخم المتصاعد، وصعوبات اقتصادية، وضغط أكثر حدة على السلع المستوردة.

أدت العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة على روسيا إلى تجميد الكثير من أصول البنك المركزي البالغ حجمها 640 مليار دولار. منعت العديد من البنوك من نظام المدفوعات العالمي SWIFT، وشهد الروبل سقوطا حرا ليفقد نحو ثلث قيمته الأسبوع الماضي.

وقال رئيس البنك المركزي الأوكراني كيريلو شيفتشينكو لـNikkei Asia إن البنك المركزي ورئيس الوزراء حثا فيزا وماستركارد على وقف المعاملات عبر بطاقات الائتمان والخصم الصادرة عن البنوك الروسية لزيادة الضغط على النظام الروسي، حسبما ذكرت الصحيفة.

قال "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، إن تحركات فيزا وماستركارد لن تؤثر على مستخدمي البطاقات التي تصدرها في روسيا، حسب ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

واتخذت روسيا خطوات لزيادة استقلال نظامها المالي لسنوات، لا سيما بعد تدهور العلاقات مع الغرب بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014.