البيت الأبيض: أمريكا تعمل مع بولندا على إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا

مسؤول: أمريكا تعمل مع بولندا على إمكانية إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا

ذكر متحدث باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعمل مع بولندا على إمكانية إرسال طائرات مقاتلة من بولندا إلى أوكرانيا بالتشاور مع الحلفاء الآخرين.

ونقلت شبكة (سي إن إن) عن المتحدث، أن الولايات المتحدة تحدد "القدرات التي يمكن أن نقدمها لإعادة تزويد بولندا إذا قررت نقل الطائرات إلى أوكرانيا".

وتابع المتحدث، أن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا هو "قرار سيادي يتخذه أي بلد"، مشيرًا إلى وجود مجموعة من الخدمات اللوجستية يجب العمل عليها، بما في ذلك كيفية نقل الطائرات من بولندا إلى أوكرانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يدفع فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي دول شرق أوروبا لإرسال مقاتلات إلى بلاده.

وعلى صعيد آخر، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقراري شركتي فيزا وماستركارد بتعليق عملياتهما في روسيا.

وأضاف بيان للبيت الأبيض، أن "الرئيس بايدن أشار إلى أن إدارته تزيد من المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا، وتعمل عن كثب مع الكونجرس لضمان توفير تمويل إضافي".

وأعلنت شركتا "فيزا" و"ماستركارد" لبطاقات الإئتمان بالولايات المتحدة، إنهما علقتا أعمالهما في روسيا بسبب غزو البلاد لأوكرانيا.

وجاء في بيان لشركة فيزا: "ستعمل شركة فيزا مع عملائها وشركائها داخل روسيا بأثر فوري لإيقاف جميع المعاملات خلال الأيام المقبلة".

وتابع البيان: "فور اكتمال ذلك، فإن جميع المعاملات التي تم إجراؤها ببطاقات فيزا الصادرة في روسيا لن تعمل خارج البلاد، ولن تعمل أي بطاقات فيزا صادرة عن مؤسسات مالية خارج روسيا بعد الآن داخل الاتحاد الروسي".

وستستمر الشركة في دفع رواتب موظفيها داخل روسيا والبالغ عددهم حوالي 200 موظف.

وقالت شركة ماستركارد، في بيان، إنها قررت تعليق خدمات شبكتها داخل روسيا.

وعلى الجانب الآخر، أعلن البنك المركزي الروسي أن بطاقات "فيزا" و"ماستر كارد" الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسي البديل، وأن العقوبات لن تؤثر على ذلك.