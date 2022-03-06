بايدن يرحب بقرارى فيزا وماستركارد بشأن روسيا خلال اتصال مع رئيس أوكرانيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقراري شركتي فيزا وماستركارد بتعليق عملياتهما في روسيا.



وأضاف بيان للبيت الأبيض أن "الرئيس بايدن أشار إلى أن إدارته تزيد من المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا وتعمل عن كثب مع الكونجرس لضمان توفير تمويل إضافي".

وأعلنت شركتا "فيزا" و"ماستركارد" لبطاقات الإئتمان بالولايات المتحدة، إنهما علقتا أعمالهما في روسيا بسبب غزو البلاد لأوكرانيا.



وجاء في بيان لشركة فيزا: "ستعمل شركة فيزا مع عملائها وشركائها داخل روسيا بأثر فوري لإيقاف جميع المعاملات خلال الأيام المقبلة".



وتابع البيان: "فور اكتمال ذلك، فإن جميع المعاملات التي تم إجراؤها ببطاقات فيزا الصادرة في روسيا لن تعمل خارج البلاد ولن تعمل أي بطاقات فيزا صادرة عن مؤسسات مالية خارج روسيا بعد الآن داخل الاتحاد الروسي".



وستستمر الشركة في دفع رواتب موظفيها داخل روسيا والبالغ عددهم حوالي 200 موظف.



و قالت شركة ماستركارد في بيان إنها قررت تعليق خدمات شبكتها داخل روسيا.



و علي الجانب الآخر ، أعلن البنك المركزي الروسي أن بطاقات "فيزا" و"ماستر كارد" الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسي البديل، وأن العقوبات لن تؤثر على ذلك.

وأوضح أن البطاقات تخضع لخدمة المدفوعات الوطنية (NSPK)، لذلك فإن العقوبات لن تؤثر، والأموال متاحة للعملاء داخل أراضي روسيا بشكل طبيعي.

وأضاف أن المعاملات المالية باستخدام "فيزا" و"ماستر كارد" خارج روسيا لن تكون متاحة، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية الأجنبية.

وأكد أنه في حالة السفر إلى الخارج، يوصى باستخدام بطاقات نظام الدفع الوطني "مير"، والتي تعتمدها دول بينها تركيا وبيلاروس وفيتنام وطاجيكستان.