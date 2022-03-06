الأحد 06 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم فى طعون 38 متهما فى أحداث مسجد الفتح

محكمة النقض
محكمة النقض

تصدر محكمة النقض اليوم الأحد، الحكم في طعون 38 متهما في أحداث مسجد الفتح.


وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالسجن المؤبد، حضوريا على 22 متهمًا ، وغيابيا على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

 

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهمًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما وغيابيا على 13 متهما، وبالسجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.

 

وأحالت النيابة المتهمين بالقضية بتهم ارتكاب أفعال تخريبية بمحيط مسجد الفتح، والتجمهر والبلطجة يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

 

كما أسندت إلى المتهمين تهمة تخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

أحداث مسجد الفتح طعون 38 متهما الحكم محكمة النقض

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

وفاة الفنان والإعلامى الشاب إياد داود

موعد ومكان تشييع جثمان الإعلامى إياد داود

أمطار متوقعة ورياح.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

فرنسا تدعو مواطنيها بروسيا للمغادرة فى ظل القيود الخاصة بحركة النقل الجوى

متحدث مجلس الوزراء: الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجى من القمح يكفى لنهاية العام

«المركزى الروسى»: بطاقات «فيزا» و«ماستر كارد» لن تتوقف عن العمل فى روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أقترح مقررًا تعليميًا ثابتًا منذ الطفولة اسمه "حب وانصاف وتطهير الحرية"

علي سعدة

فولتير ومعركة التنوير

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

ربيع المرتزقة والمخدرات

أسماء محفوظ

المشورة الأسرية

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صور

مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

«حرب أوكرانيا».. رئيس وزراء إسرائيل يتوجه إلى ألمانيا بعد اجتماعه مع بوتين

بعلم أمريكا.. رئيس وزراء إسرائيل يلتقي بوتين سرًا لمناقشة وقف إطلاق النار

تشترك فى حدودها مع روسيا.. فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوى من إسرائيل