الإعلام الدولى يسلط الضوء على رضوى حلمى أول قاضية بمنصة القضاء الإدارى

سلطت وسائل الإعلام الدولي الضوء على القاضية"" رضوى حلمى" أول قاضية تعتلي منصات مجلس الدولة في مصر، حيث ترأست "حلمي" جلسة أمس السبت على منصة المحكمة الإدارية لأول مرة في تاريخها.

الجارديان: خطوة تاريخية على طريق المساواة

أشادت صحيفة الجارديان البريطانية بالقاضية رضوى حلمي، كأول قاضية على منصة القضاء الإداري في مصر، بينما وصفت الصحيفة البريطانية المشهد الجديد بأنه خطوة "تاريخية" على طريق المساواة.

فرانس برس: رضوى حلمي قاضية دخلت التاريخ

كما اعتبرت وكالة "فرانس برس"، جلوس رضوى حلمى في منصبها كقاضية في منصة القضاء الإداري في مصر ولأول مرة، بأنها دخلت التاريخ.

وتابعت: كانت "حلمي"، التي ظهرت كقاضية في محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، من بين 98 امرأة تم تعيينها العام الماضي للانضمام إلى المجلس، أحد الهيئات القضائية الرئيسية في مصر، بعد قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأبرزت الوكالة الفرنسية تصريح رئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، حيث قالت: "لقد أصبح الخامس من مارس يومًا تاريخيًا جديدًا للمرأة المصرية".

وتابعت الوكالة الفرنسية: "جاءت هذه الخطوة قبل وقت قصير من يوم المرأة العالمي 8 مارس".

وأضافت الوكالة الفرنسية: كانت القاضية الأولى في مصر، هي تهاني الجبالي، التي عُينت عام 2003 في المحكمة الدستورية العليا في مصر، حيث شغلت الجبالي هذا المنصب لعقد من الزمان قبل أن تتم إقالتها من منصبها في 2012 على يد الرئيس المخلوع محمد مرسي.

وتابعت الوكالة: "تأسس مجلس الدولة عام 1946 كهيئة مستقلة تختص بشكل أساسي بالفصل في المنازعات الإدارية والقضايا التأديبية، بينما حصلت المرأة على حق التصويت والترشح للمناصب العامة في عام 1956".

وأضافت الوكالة الفرنسية: "وتشغل المرأة حاليًا حوالي ربع المناصب الوزارية و 168 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 569 عضوًا".

في (مايو) 2021 ، قال الأمام الأكبر، الشيخ أحمد الطيب، إنه لا توجد فتوى دينية تمنع المرأة من تولي مناصب رفيعة أو السفر بمفردها أو الحصول على نصيب عادل من حقوق الميراث.