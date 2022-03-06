إصابة 7 أشخاص إثر وقوع حادث انفجار أنبوبة غاز داخل محل بمدينة الرحمانية

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انفجار أنبوبة غاز بمحل بمدينة الرحمانية بالبحيرة وتم نقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد بوصول المستشفي المركزي مصابين بحادث انفجار أنبوبة غاز وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين انفجار أنبوبة غاز في محل وأسفر عن إصابة 7 أشخاص وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم بمستشفي الرحمانية المركزي.

والمصابون هم كل من: "محمد عوض الرحماني، 16 عامًا، وأحمد نايل محمد، 32 عامًا، ومحمد ياسر غراب، 16 عامًا، وهيثم حافظ خليل، 41 عامًا، وأحمد رشاد احمد، 20 عامًا، ومصطفى رشاد أحمد، 20 عامًا، ومحمد القاضي، 20 عامًا".

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما شهدت محافظة البحيرة صباح مصرع عاملين، إثر وقوع حادث انفجار كومبرسر هواء داخل ورشة، لتصليح الكاوتش بمفارق التحرير بدائرة مركز شرطة بدر، بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثتين داخل مستشفى مركز بدر تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بوصول عاملين بورشة لتصليح الكاوتش، إلى المستشفى العام جثتين هامدتين، أثر ادعاء انفجار كومبرسر هواء داخل الورشة، بمفارق التحرير بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بدر لمكان الواقعة وبالفحص تبين وفاة "حمادة إنسان عبد العزيز" ٢٥ سنة مقيم بمحافظة المنوفية ، و"هاني نشآت علي" ٢٥ سنة مقيم بناحية محافظة الجيزة، وذلك بسبب انفجار كومبرسر هواء داخل الورشة الخاصة بهم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز بدر بمحافظة البحيرة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفن الجثتين.