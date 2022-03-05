السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. «تنسيقية شاب الأحزاب» تناقش تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا الأحد، صالونها النقاشي لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من جميع الجوانب سواء السياسية والاقتصادية بالإضافة للجهود التي قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا.

يعقد الصالون بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وكل من النائب محمد عزمي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والأستاذ احمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية وبسنت جمال باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية ويديره النائب طارق الخولي.

ومن المقرر أن يعرض الصالون في بث مباشر على الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

الطريق إلى قمة “كوب27”

فيما نظمت مؤسسة «شباب بتحب مصر»، التي يترأس مجلس أمنائها، أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة حوارية، بعنوان «الطريق إلى قمة المناخ 27» بمشاركة خبراء البيئة بمختلف دول العالم.

وتناولت الجلسة التي أدارها أحمد فتحي، عدة موضوعات تتعلق بالتغيرات المناخية والتحديات البيئية الراهنة التي تهدد العالم في الآونة الأخيرة، كما جرى خلال الجلسة الاتفاق على إعلان تحالف المجموعات الرئيسية المعتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة حتى قمة المناخ 27.

من جانبه، أشار السفير محمد نصر، مساعد وزير الخارجية، إلى استعداد مصر لقمة المناخ 27 وإطلاقها للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مستعرضًا جهود وزارة الخارجية في التنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المعنية المحلية والدولية من أجل قمة المناخ 27، والعمل على توفير فرص حضور للشباب بشكل أكبر عن المؤتمرات والفعاليات البيئية السابقة.

وأوضحت السفيرة يوهانا ليسينجر، الأمين العام لمؤتمر استوكهولم +50، أن القمة المناخية المرتقبة ستكون فرصة مهمة للتعرف على أفكار الشباب والاطلاع على طموحاتهم ومساعدتهم في تنفيذ مشروعاتهم البيئية، مشيرة لأهمية مشاركة، جميع دول العالم وخاصة الدول الأفريقية لتحقيق الهدف الأسمى في مواجهة التغيرات.

أوكرانيا الأمن القومي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين صالون نقاشي الأزمة الأوكرانية الروسية السفيره نبيله مكرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

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