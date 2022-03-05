السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 10 أشخاص بينهم شقيقين في حادث تصادم بالمنيا

حادث مروري
حادث مروري

لقي شقيقين مصرعهما وأصيب 8 آخرين في حادث تصادم وقع مساء اليوم السبت، بين سيارة ملاكي وآخري نقل ثقيل بمقطورة محملة بالرمال بطريق الصعيد الغربي في المنيا.

وتلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة ملاكي، بآخري نقل ثقيل بمقطورة محملة بالرمال، بطريق الصعيد الزراعي الغربي أمام قرية 5 بمركز العدوة، وتسبب الحادث في مصرع شقيقين، واصابة 8 أشخاص من أقاربهم، مقيمون بقرية الشيخ زياد بمركز مغاغة.

كما لقي لواء شرطة بمديرية أمن المنيا مصرعه في حادث انقلاب سيارة دبل كابينة فيما أصيب نجله والسائق الخاص به بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين مدينة مغاغة .

تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة تفد بوقوع حادث انقلاب سيارة دبل كابينة قادمة من القاهرة إلى المنيا على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين مدينة مغاغة، وانتقلت علي الفور سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث وتبين مصرع سراج أحمد حسين لواء شرطة بمديرية أمن المنيا وإصابة نجله «يحيي» 9 أعوام بخلع في الكتف اليمنى وسالم مصطفى سالم 23 عاماً مجند اشتباه كسر بالساق اليمنى.

محافظة المنيا حادث مرورى انقلاب سيارة الطريق الزراعي الأجهزة الأمنية الطريق الصحراوي اجهزة الامن النيابة العامة

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