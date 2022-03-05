السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس المتهمين بالسطو على حسابات عملاء البنوك بالتجمع

حبس
حبس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بتجديد حبس أجنبيين بتهمة السطو على حسابات عملاء البنوك بمنطقة التجمع الأول، 15 يومًا ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إستكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغات من عدد من المواطنين بقيام مجهولين بالاستيلاء على أموال من حساباتهم في البنوك، وبإجراء التحريات تبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يحملان جنسية إحدى دول جنوب شرق آسيا.

وأضافت التحريات أن المتهمين يستأجران شقة بمنطقة التجمع الأول، وألقي القبض عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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