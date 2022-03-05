محامي «سفاح الإسماعيلية» يقدم طعنًا على حكم الإعدام: المتهم منعدم المسئولية

قدم المحامي وحيد الكيلاني، محامي "سفاح الإسماعيلية"، اليوم السبت، طعنا على حكم المحكمة بالإعدام الصادر ضد عبد الرحمن نظمي المعروفه إعلامياً بسفاح الإسماعيلية.

الطعن على حكم إعدام سفاح الإسماعيلية

وقال الكيلاني في بيان له: دفعنا في النقض بأسباب قانونية خالفها الحكم المطعون عليه في كتاب شامل ووافي.

وتابع: حكم الإعدام هو أخطر حكم يصدر ضد إنسان، وما أخطرها عقوبة لو كان المتهم منعدم المسؤولية، ولم توفر له ضمانات محاكمة عادلة يحق له فيها اختيار محاميه والتحقق من القوى العقلية له، ومن الأسباب الحقيقية التى أوصلت المتهم لارتكاب الجريمه.

وأكمل: هي مذكرة النقض الوحيدة المقدمة، وقد وكلنا المتهم رسميا بموجب توكيل صادر من داخل سجن المستقبل بالإسماعيلية.

يذكر أن المتهم مرتكب "مذبحة الإسماعيلية" بذبح مواطن وفصل رأسه عن جسده، صادر حكم بإعدامه شنقًا عما أسند إليه من قتل المدعو أحمد محمد صديق، وألزمته المحكمة بدفع 100 ألف جنيه وواحد لأسرة المجني عليه في الدعوى المدنية، وألزمته بدفع 200 جنيه، بالمصروفات المدنية و مصروفات الدعوى الجنائية، وذلك بتاريخ 5 يناير الماضي.

وكانت محكمة «جنايات الإسماعيلية» برئاسة المستشار أشرف محمد علي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وأحمد سري الجمل، وأمانة سر هيثم عمران، وبحضور رئيس النيابة، مصطفى أحمد زكري، قضت بإحالة أوراق المتهم «عبدالرحمن ن»، الشهير بـ«دبور»، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وذبح «دبور» مواطناً وفصل رأسه عن جسده ومثّل بجثته أمام المارة في أحد شوارع الإسماعيلية، وأيد المفترض القرار بإعدام المتهم.

واعترف «دبور» باستخدامه سلاحاً أبيض صغيراً سدد به عدة طعنات للمجني عليه، مضيفا: «(أحمد) حاول يبعد عني ولكني لاحقته وكمّلت طعن، وطلعت السكينة الكبيرة وطعنته أكثر من طعنة».