الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة «سفاح الجمالية» بتهمة القتل العمد لـ17 مارس

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد  لجلسة 17 مارس لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

عقدت الجلسة  برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة سفاح الجمالية المستشار هشام عبدالمجيد

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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