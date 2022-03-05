حريق يلتهم أكشاك في سوق الشلاتين التجاري

انتهى منذ قليل، رجال الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من إخماد حريق في سوق الشلاتين التجاري، بعد أن التهمت النيران عددا من الأكشاك الخشبية بالسوق، ولم ينجم عن الحريق أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حريق أكشاك سوق الشلاتين

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا بنشوب حريق كبير في السوق التجاري بمدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم إخطار قوات الحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق.

ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية وجار تقدير الخسائر المادية، ومعرفة أسباب الحريق.