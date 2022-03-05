السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل لترويجه المواد المخدرة بالقاهرة الجديدة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمحيط القاهرة الجديدة. 

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها. 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة، أمكن ضبطه وعُثِرَ بحوزته على كمية من مخدر الأستروكس  وزنت 160 جرامًا، و300 جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

القاهرة الجديدة ضبط المرج قسم شرطة قاضي المعارضات

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وائل لطفي

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