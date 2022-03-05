السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مشرعون أمريكيون يعدون زيلينسكى بـ10 مليارات دولار مساعدات لمواجهة روسيا

الكونجرس الامريكي
الكونجرس الامريكي

تعهد أعضاء في الكونجرس الأمريكي، اليوم السبت، بصرف عشرة مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا.

 

جاء ذلك خلال محادثة افتراضية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي جدد من جانبه طلبه للحصول على طائرات سوفيتية الصنع، حسبما أوردت وكالة “فرانس برس”.

 

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر للرئيس الأوكراني: "سنصرف بسرعة هذه العشرة مليارات دولار لمساعدة الشعب الأوكراني اقتصاديا وإنسانيا وأمنيا"، وفق ما أفاد مصدر على علم بمحتوى النقاشات التي تمت عبر تطبيق "زووم".

 

وصرّح السيناتور الجمهوري ستيف دينز على قناة فوكس نيوز: "شارك مشرعون من مجلسي الشيوخ والنواب، جمهوريون وديمقراطيون، في هذه المحادثة. نحن متحدون في دعم أوكرانيا".

 

وأضاف: "يجب أن نصوت على هذه المساعدة البالغة 10 مليارات والتي سيخصص نصفها للشؤون الإنسانية والنصف الآخر للشؤون العسكرية".

 

من جهته، دعا الرئيس الأوكراني إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، بما في ذلك حظر واردات النفط والغاز وتعليق بطاقتي فيزا وماستركارد الائتمانيتين في روسيا، بحسب ما أفاد أعضاء في الكونجرس الأمريكي.

 

وأضاف شومر في بيان أن زيلينسكي "وجه نداء مؤثرا لدول أوروبا الشرقية لتزويده بطائرات روسية الصنع... وسأبذل قصارى جهدي لإقناع الإدارة بتسهيل نقلها".

 

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام في مقطع فيديو نشره على تويتر "هناك طائرات متوفرة في بعض دول حلف شمال الأطلسي يعرف الأوكرانيون كيفية استعمالها، لكن يبدو أن الولايات المتحدة جزء من المشكلة وليس الحل".

 

وتابع "دعونا نعطيهم الطائرات والطائرات المسيّرة التي يحتاجون إليها"، من دون توضيحات إضافية.

 

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أكد الأحد الماضي أن دولا في التكتّل مستعدة لتسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز ميغ، لكن الدول المعنية ومن بينها بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا أبدت بعد ذلك تحفظات حول الفكرة. 

 

مشرعو الكونجرس الأمريكي الرئيس الأوكراني صرف دعم مادي مليارات الدولارات الشعب الأوكراني

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

أمطار متوقعة ورياح.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

حكم نهائى ملزم.. المرأة الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق مزايا نائب رئيس الجامعة

حريق يلتهم أكشاك في سوق الشلاتين التجاري

مصرع 23 عنصرا شديدى الخطورة وضبط 5600 آخرين بـ11 ألف قطعة سلاح

محامي «سفاح الإسماعيلية» يقدم طعنًا على حكم الإعدام: المتهم منعدم المسئولية

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

ربيع المرتزقة والمخدرات

أسماء محفوظ

المشورة الأسرية

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«حرب أوكرانيا».. رئيس وزراء إسرائيل يتوجه إلى ألمانيا بعد اجتماعه مع بوتين

بعلم أمريكا.. رئيس وزراء إسرائيل يلتقي بوتين سرًا لمناقشة وقف إطلاق النار

تشترك فى حدودها مع روسيا.. فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوى من إسرائيل