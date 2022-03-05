الكشف بالمجان على 1562 مواطن خلال قافلة طبية بقرى دمياط

وجهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط برئاسة الدكتور السيد احمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه، قافلة طبية شاملة بقرية كفر الشناوى مركز فارسكور استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت، وتضمنت عيادات متنقلة شملت التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية تم إمدادها بجميع الأدوية الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح عبد الجواد، أنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على1562 مواطن ، وتحويل 30 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 10 حالات أخرى كما تم إجراء اشعه لـ 14 حالة وسونار لـ27 وتحاليل معمليه لـ 316 حالة مع وجود عيادة متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا.

كما عقد المثقفين وفنيو الارشاد ندوات للتوعية الطبية وزيادة الوعي لدى المواطنين حول الامراض المعدية والفيروسات بأنواعها وايضا لتعريفهم وجذبهم لمراكز تأدية الخدمة والمتابعه للوحدات والمراكز.

وتستمر سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.