الدفاع الروسية: استئناف العمليات العسكرية فى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استئناف العمليات العسكرية في أوكرانيا بعد استغلال كييف للهدنة المعلنة.

وأفادت الوزارة، في بيانها بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، بأن فشل عمليات الإجلاء بسبب استغلال "المجموعات القومية" لتلك الهدنة"، مشيرة إلى أن القوات الروسية تمكنت من إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية من طراز سو-27.

وأوضحت الوزارة، أن قواتها تشن هجوما واسعا في أوكرانيا وسيطرت على عدة بلدات.

وفي وقت سابق، أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني، ميخائيل بودولياك، أنه تم التوصل إلى تفاهم مع الوفد الروسي حول إقامة ممرات أمنية في المناطق التي تشهد قتالا بأوكرانيا ووقف إطلاق النار فيها بشكل مؤقت.

وتابع مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني، أنه تم الاتفاق مع روسيا على فتح ممرات إنسانية للمدنيين، مشيرًا إلى أنه "لم نحصل على النتائج التي كنا نعول عليها في المفاوضات".