السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب الخلافات.. السجن المشدد 3 سنوات لفلاح قتل مسنا ببلقاس

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، وعضوية المستشار هشام محمد جمال الدين، والمستشار تامر نبيل الدمرداش، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعود كمال الدين طه، وربيع محمد، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات للمتهم بقتل فلاح، أمام منزله بقرية دملاش التابعة لمركز بلقاس، بسبب خلافات قديمة بينهما وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة، والقضاء الدعوي للمتهم الثاني لوفاته.

يذكر أنه أحال المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية اثنين من المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمه ضرب مزارع إلى أن لقي مصرعه، بتاريخ 9 يونيو 2018 بدائره مركز بلقاس، بالاشتراك مع آخر وانقضاء الدعوى الجنائيه له بالوفاة.

كانت النيابة العامة اتهمت الأول "إبراهيم أ أ"، 32 سنة فلاح مقيم بقرية دملاش بلقاس ضرب المجني عليه، "محمود إبراهيم ا ال"،  65 سنة مزارع مقيم بذات الناحية، بعد أن التقط المتهم أداة فرع  شجرة لمحل الواقعة، وقام بتوجيه عده ضربات على عموم جسده، فأحدث به الإصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي ساهمت في وفاته ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن ضرب أفضى إلى موت.

فيما اتهمته بحيازة فرع شجرة المستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مصوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، كما اتهمت النيابة العامة المتهم "صلاح س ا"، 66 سنة، مؤذن متوفى، أنه اشترك بطريق التحريض على ارتكاب الواقعة محل الاتهام. 

وقد تبين من التحريات أن نجل المتوفي المجني عليه قد تعدى جنسيا على ابنة شقيق المتهم الأول، وحفيدة المتهم الثاني والمحرر به الجناية رقم 8130 لسنة 2017 جنايات بلقاس، فقد توصلت جهود الجلسات العرفيه بضرورة ترك أهلية المتوفى إلى رحمة مولاه لمنزلهم بقرية مجاورة، إلا أن الأخير المجني عليه تردد مرات على منزله ما أثار حفيظة المتهمين، وحال مشاهدة المتهم الأول المجني عليه أمام منزله، وبناء على تحريض من المتهم الثانى، قام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام فرع الشجرة، مما تسبب في عدة إصابات والتى أودت بحياته.

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