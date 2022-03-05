نجاة 4 أشخاص من الموت فى تصادم ملاكى وميكروباص بالجيزة

نجا 4 أشخاص من الموت عقب إصابتهم، السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص أعلى الطريق الدائرى نطاق محافظة الجيزة.

على الفور، انتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحاث واتخاذ اللازم قانونا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الدائرى وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وبالفحص تبين وقوع اصطدام سيارة ملاكي من الخلف لميكروباص ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.