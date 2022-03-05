السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 4 أشخاص من الموت فى تصادم ملاكى وميكروباص بالجيزة

حادث مرور
حادث مرور

نجا 4 أشخاص من الموت عقب إصابتهم، السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص أعلى الطريق الدائرى نطاق محافظة الجيزة.

على الفور، انتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحاث واتخاذ اللازم قانونا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الدائرى وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وبالفحص تبين وقوع اصطدام سيارة ملاكي من الخلف لميكروباص ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ميكروباص تصادم غرفة عمليات حادث تصادم الطريق الدائري النجدة سيارة محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

أمطار متوقعة ورياح.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

مصرع 23 عنصرا شديدى الخطورة وضبط 5600 آخرين بـ11 ألف قطعة سلاح

حكم نهائى ملزم.. المرأة الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق مزايا نائب رئيس الجامعة

سفارتنا في رومانيا: طائرة ثانية لنقل 175 مصريًا بعد عبورهم حدود أوكرانيا

قصر العيني: تأثيرات «كورونا» بالجهاز الهضمي لا تقل عن أضراره على «التنفسي»

التأمينات تستأنف صرف معاشات مارس غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

المشورة الأسرية

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تشترك في حدودها مع روسيا.. فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوي من إسرائيل

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟