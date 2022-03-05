«التضامن» تنشر عددا من الإرشادات بمناسبة اليوم العالمي للسمع

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، عددا من الإرشادات بمناسبة اليوم العالمي للسمع.

وجاءت الإرشادات كالآتي:

-ارتداء السماعة مثل ارتداء النظارة.

-النظارة لا تدل على أي تأخر لدى طفلك.

-لا تجعله/ تجعليه يخجل.

-شجعوا أولادكم على التعبير عن رغباتهم بلغة منطوقة وأصوات من الفم.

-لا تعودوهم على استخدام اليد والإشارة للتعبير.

-مع التدريب وجلسات التأهيل يمكن تصحيح الكلمات.

-لا تقلقوا من عدم فهم الطفل لأي حوار أو أمر أوتنبيه، لن يستمر ذلك.

-مع التدريبات يمكنه احراز تقدم ملحوظ في

الفهم والإدراك، وقد يتطلب ذلك عدة أسابيع أو أشهر قليلة.

-عند الحديث مع ابنك لا داعي لرفع صوتك بحجة عدم سماعك، فقط تحدثوا أمام باستخدام كلمات.

-عند معرفة الوالدين بمشكلة الطفل

ينتابهم إحساس أنه الطفل الوحيد الذي

يعاني من ضعف السمع.

- يمكن أن يكون الوحيد في الأسرة أو العائلة، ولكنه ليس الوحيد في المنطقة أو المحافظة أو البلد.أو العالم.

-التعرف على أمهات لديهم أطفال يعانون من ضعف السمع سيريحك كثيرا، ويجعل الرحلة أسهل.

-يجب أن تجعلي طفلك يحب السماعه أو جهاز القوقعة وأنها جزء لا يتجزأ منه، لا يستطيع الاستغناء عنه.

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتبنى منهج تمكين وتيسير حياة ذوي الإعاقة لتعزيز سهولة تَحرُكهم وتحسين قدراتهم على الاستقلالية ودمجهم في المجتمع، وذلك ما تؤكد عليه القيادة السياسية في متابعتها لما تم إنجازه في ملف "القادرون باختلاف".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدعم السياسي والتشريع الذي تم خلال السنوات الثلاث الماضية كان انطلاق تمكينهم لذوي الإعاقة والبدء في حصولهم على كافة الحقوق دون أدنى تمييز، موضحة أن أهمية استثمار طاقات ذوي الإعاقة من خلال تعظيم فرص التحاقهم بسوق العمل وتيسير حصولهم على عوائد تليق بالحياة الكريمة.