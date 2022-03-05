نائب أوكرانى: «زيلينسكى» فقد الاتصال بالواقع ويعيش فى غمامة الكوكايين

أكد النائب الأوكراني «إيليا كيفا»، اليوم، أن جميع الشركاء الغربيين تخلوا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإنه بعيد عن الواقع منذ فترة طويلة، واصفا إياه بمدمن مخدرات.

وأضاف النائب «كيفا» أن الرئيس زيلينسكي فقد الاتصال بالواقع منذ فترة طويلة ويعيش في غمامة الكوكايين.

وتابع النائب الأوكراني: «اليوم، بأوامرك وتوجيهاتك، لا تدمر الجنود فحسب، بل تستهدف أيضا النساء والأطفال وكبار السن، لقد حبستهم في الواقع في المدن، وحكمت عليهم بالموت المحتوم، لقد تخلى عنك الجميع، وأدرت حوارا بطريقة رفضها جميع الشركاء الغربيين، أخبرك الناتو بأنه لن يتعاون معك بعد الآن، ولا يراك كمفاوض، أو كزعيم للبلاد».

وطالب «زيلينسكي» بضرورة وقف النزاع المسلح، مستدركا: «لأنك ما زلت تستطيع فعل ذلك، غدا سينتهي الأمر على أي حال، وعندها سيقطعونك إربا، ليس فقط بصفتك الشخص الذي خان، بل الشخص الذي أغرق بلاده بالدم».