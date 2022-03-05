«الأطباء» تعقد الجمعية العمومية العادية.. الجمعة

دعت نقابة أطباء مصر كافة الأعضاء لحضور الجمعية العمومية العادية والمقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 11 مارس الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة للأطباء 42 شارع قصر العينى بالقاهرة.

وأشار الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء إلى أنه تمت إجراءات الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية العادية بالجرائد الرسمية طبقًا لقانون نقابة الأطباء، لافتًا إلى أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 11 مارس سيتم انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 25 مارس الجارى فى نفس الموعد ومكان الانعقاد بمقر النقابة العامة للأطباء.

وأعلن أمين عام نقابة الأطباء عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية كالتالى..

1- مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء عن السنوات المنقضية والتى لم يتم اعتمادها لعدم انعقاد الجمعيات العمومية نظرًا لظروف جائحة كورونا.

2- مناقشة تقرير مجلس النقابة العامة للأطباء عن أعمال العام المنقضى وتشمل: تقرير الأمين العام عن أعمال وأنشطة النقابة، وتقرير أمين الصندوق.

3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات.

4- عرض مشروع ميزانية عام 2022.

5- تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتحديد مكافأته.

6- مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة.

7- ما يستجد من أعمال.