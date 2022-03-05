تنظيم المؤتمر الوطني للنشء بمشاركة 500 طليع ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ "إدارة الطلائع"، المؤتمر الوطني للنشء بنادي مطوبس الرياضي ـ بحضور الدكتور رفيق الدياسطي، بكلية الآداب جامعة حلوان، بمشاركة 500 طليع من أعضاء مراكز شباب مطوبس ودسوق وفوه، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي>

وأكد الدكتور رفيق الدياسطي على ضرورة مواكبة الجيل الناشئ للتطور التكنولوجي المتواتر في العالم من حوله واستغلال أوقات فراغهم في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم لتحقيق أهدافهم مؤكدا أن كل إنسان لابد أن يجعل له هدف في الحياة يسعى لتحقيقه دون التقليد لأن ما يناسب الغير قد لا يناسبك، كما عرف الدياسطي ما هو لهدف وخصائصه، مشيراً إلى أهمية الاطلاع والقراءة لفهم ما تحققه مصر من إنجازات تنموية ومشروعات قومية ونقل خبراتهم لبعضهم البعض واستيعاب المردود العائد من إقامة تلك المشروعات القومية على الاقتصاد المصري ومكانة مصر بين الأمم.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أبرز محاور المؤتمر وهي مناقشة أطروحات دور النشء في المجتمع وبناء الوعي ومكافحة الشائعات ، ثقافة الحوار وتقبل الآخر، الأسرة المصرية وحقوق الطفل. رؤيه مصر ٢٠٣٠، الرياضة وبناء الشخصية، وإنجازات الدولة المصرية والحفاظ على القيم المصرية، من خلال بناء الجانب المعرفي وبناء القدرات والمهارات ثم تغيير السلوك من أجل خلق الوعي والمواطنة.

وأضاف محروس: “تسعى مؤسسة الشباب والرياضة إلى تحقيق الهدف الرئيسي من المؤتمر هو رفع وعي وثقافة ومهارات النشء من مختلف أنحاء المحافظة وتعزيز قدراتهم تمهيدا لأداء دورهم في بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم، بالإضافة إلى الأهداف الأساسية وهى تكوين مجموعة قادة المجتمع المصري من النشء وهو أساس المؤتمر، تدريب وتأهيل مجموعة على المهارات القيادية ليشكلوا مجموعة تثقيف الأقران، تنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية في المناطق المهمشة من خلال مجموعة قادة المجتمع”.

وقال محروس، إن من أهم خطط إنجاح الحدث، تأهيل وتدريب عدد من النشء من الفتية والفتيات على مستوى كل محافظة بمجموعة من المهارات اللازمة لصقل وبناء الشخصية التي تؤهلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية وتطوير شخصياتهم ليصبحوا أفرادا نافعين بالمجتمع وتحضيرهم لمستقبل مشرق، مؤكداً أن المؤتمر شهد تعاوناً مثمرا بين مؤسسة الشباب والرياضة و الشركاء من قطاعات التربية والتعليم و الاتصالات و الثقافة - الإعلام - التخطيط - الشئون المعنوية - الدفاع الشعبي - مؤسسات المجتمع المدني.