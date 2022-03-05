إحلال شبكات الجهد المتوسط في كفر الشيخ بتكلفة 2.8 مليون جنيه

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، عن إحلال وتجديد وتوسعات بشبكات الجهد المتوسط، وإنشاء نقاط جديدة لتحسين عمليات الجهد، بتكلفة مالية بلغت نحو 2 مليون و890 ألف جنيه، برعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتوجيهات المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، وإشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجًا، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق والخدمات المختلفة لشعور المواطنين بمعدلات التنمية، والتي شملت تطوير شبكات الكهرباء لتدعيم قرى ومراكز المحافظة لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجًا والتي تسهم في تنمية المجتمع، خاصة قطاع الكهرباء.

وأضاف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمحافظة، أنه تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض لتحسين الخدمة للمواطنين والعمل على تقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي.

وشملت التوسعات إحلال مغذى الإصلاح بـ605 طن موصلات بقرى مركز ومدينة سيدي سالم بتكلفة 400 ألف جنيه، وإحلال وتجديد 2000 متر كابل بمركز ومدينة دسوق بتكلفة 140 ألف جنيه، وإحلال وتجديد كابل مغذى الورشة بـ750 متر كابلات جهد متوسط بمركز ومدينة البرلس، ليستفيد منها مدينة البرج بتكلفة 800 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال مغذيات المضرب وأبوغانم وأبوهلال لـ13 عمود و8,10 طن موصلات بمدينة الحامول بتكلفة مليون جنيه.

وأضافت المهندسة غادة ابو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، أنه تم تحسين عمليات الجهد بإنشاء نقطة جديدة بقرى سيدي سالم لتحسين جهد الهدار ونقل محول أبو أحمد بـ500م كابلات متوسط و24 عمود و108 متر موصلات معزولة منخفض بمركز ومدينة سيدي سالم 550 ألف جنيه، لتحسين الخدمة للمواطنين.