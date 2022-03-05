533.306 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية وألمانيا وروسيا

سجلت كوريا الجنوبية وألمانيا وروسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 533.306 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغت 254 ألفا و327 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و212 ألفا و652 حالة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت أيضا 216 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال الساعات الماضية؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و796 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة لمصابي (كوفيد-19) إلى 896 مريضا اليوم مقارنة بـ 727 مريضا في اليوم السابق.

وأوضحت الحكومة في كوريا الجنوبية أنه من المتوقع أن تبلغ الموجة الحالية ذروتها عند أكثر من 250 ألف حالة يوميا في منتصف مارس الجاري، حيث تنتشر السلالة «أوميكرون» شديدة العدوى في جميع أنحاء البلاد.

وذكر معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، أنه تم تسجيل 192 ألفا و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 15 مليوناً و674 ألفاً و79 حالة.

ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن أحدث البيانات الصادرة عن المعهد أنه تم تسجيل 255 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال 24 ساعة؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 124 ألفاً و124 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الوباء بلغ حتى الآن حوالي 11 مليونا و898 ألفاً و500 شخص.

وسجلت روسيا 86 ألفا و769 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 16 مليونا و861 ألفا و793 حالة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم - وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 355 ألفا و537 شخصا بعد تسجيل وفاة 750 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المقر في بيانه إلى أن 155 ألفا و725 شخصا تعافوا من الفيروس؛ ليصل إجمالي المتعافين منذ بدء الجائحة إلى 14 مليونا و418 ألفا و916 شخصا.