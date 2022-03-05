مطالبات برلمانية بالإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس بتيسير شروط البناء

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب ، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في قوانين البناء والاشتراطات الخاصة به وذلك لدراستها بشكل مفصل ووضع تصور متكامل يتناسب مع البناء في القرى والمدن والمحافظات سواء الكبرى أو النائية فضلا عن علاج أزمة البناء العشوائي.

وقال "شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم، إن التطبيق العملى لشروط وتراخيص البناء الجديدة اثبت أن هناك مشكلات متعددة أدت الى صعوبة الحصول على تراخيص البناء الجديدة مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لوضع شروط ميسرة للبناء مع الاسراع فى استخراج تراخيص البناء.

وقال النائب السيد شمس الدين، إن واقع وظروف البناء في محافظات القاهرة الكبرى تختلف عن باقي المحافظات ، وكذا ظروف البناء في المراكز والمدن تختلف عن القرى لذلك يجب مراعاة جميع هذه المتغيرات في اشتراطات البناء الجديدة، مطالباً بوضع شروط وتراخيص جديدة تتناسب مع واقع كل محافظة ليكون لكل محافظة حرية القرار في إصدار تراخيص البناء من عدمه وكذلك تحديد الشروط المناسبة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

وتابع: خاصة أن منظومة الاشتراطات وتراخيص البناء الجديدة واجهت العديد من الصعوبات والشكاوى عند تطبيقها على أرض الواقع الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بها ودراستها جيدا فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بشأنها ثم إجراء التعديلات اللازمة بها على أن يشارك فى وضع هذه الاشتراطات اصحاب الاختصاص من خبراء الاسكان والتشييد والبناء والمطورين العقاريين واصحاب شركات الاسكان والمقاولات.

وأكد النائب السيد شمس، أن السبب فى فشل تطبيق منظومة واشتراطات البناء الجديدة هو تعميم هذه الاشتراطات على جميع المحافظات والمدن والاحياء والمراكز والقرى على جميع المحافظات، ولذلك كانت هناك صعوبات كبيرة فى الحصول على تراخيص البناء ، مما أدى إلى ركود كبير فى السوق العقارى المصرى ، لدرجة أن عدد الرخص كادت تكون معدومة بسبب عزوف العديد من المواطنين عن استخراج تراخيص البناء ، وذلك لعدة أسباب تتعلق بكثرة الاجراءات والشروط فضلا عن عدم وجود عدالة في البناء بين المباني الجديدة والقديمة.

وأشار إلى أن الرخص الجديدة محدد بـ 3 أو 4 أدوار بحد أقصى وتبنى على 70% من مساحة الأرض ما أدى إلى فقدان الأراضي أكثر من نصف قيمتها السعرية وأدى الى حالة الركود داخل السوق العقاري.

وقال النائب السيد شمس الدين: الحمد لله لدينا قائد يحس ويشعر دائماً بمعاناة المواطنين، خاصة أن هناك العديد من شرائح المجتمع سواء من كبار مستثمرى القطاع العقارى وأصحاب شركات المقاولات والتشييد والبناء الكبرى والصغرى المواطنين اشتكوا من شروط البناء الجديدة وتراخيص البناء، وكنت أتمنى أن تسارع الحكومة بالتدخل ولكن الرئيس السيسى، دائماً يسبق الحكومة فى مثل هذه الموضوعات والملفات والقضايا الجماهيرية والمهمة.