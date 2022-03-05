السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الكهرباء»: 26 ألفًا و200 ميجاوات أقصى حمل متوقع اليوم

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم السبت، تبلغ18 ألفًا و500 ميجاوات.

وأشار المرصد، في نشرته اليوم، إلى أنه لم يتم أمس الجمعة، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتابع أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم، السبت،  يبلغ نحو 26 ألفا و200 ميجاوات، مقابل 24 ألفًا و400 ميجاوات الحمل الأقصى، مساء أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ نحو 17 ألفًا و400 ميجاوات.

مرصد الكهرباء أقصي حمل اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الدولة: تعيين المرأة قاضية بالمجلس حدث تاريخى جاء فى موعده

عادوا من أوكرانيا عبر بولندا.. ١٧٧ طالبا مصريا على أرض الوطن

«علمية كورونا»: إجراءات الدولة ووعى المواطنين وراء تجاوز ذروة موجة كورونا الأخيرة

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

بدء الاطلاع على كراسات شروط طرح وحدات «جنة-سن مصر-دار مصر»

رفع 91 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج