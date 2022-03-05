«الكهرباء»: 26 ألفًا و200 ميجاوات أقصى حمل متوقع اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم السبت، تبلغ18 ألفًا و500 ميجاوات.

وأشار المرصد، في نشرته اليوم، إلى أنه لم يتم أمس الجمعة، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتابع أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم، السبت، يبلغ نحو 26 ألفا و200 ميجاوات، مقابل 24 ألفًا و400 ميجاوات الحمل الأقصى، مساء أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ نحو 17 ألفًا و400 ميجاوات.