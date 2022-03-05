السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

9 طلبات مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تحديد موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء.

وجاءت طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء كالتالي: 

1- العضو آمال عبد الحميد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن أولوية تعيين أوائل الخريجين بالجهات الحكومية.

2- العضو ميرال الهريدي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي بالمدارس الحكومية.

3- العضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل التعليم من عجز في أعداد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول.

4- العضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.

5- العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية.

6- العضو هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة.

7- العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

8- العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

9- العضو منى عمر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة نقص دخول الموظفين بعد خروجهم على المعاش.

الجلسة العامة مجلس النواب مناقشة عامة طلبات مناقشة عامة الحكومة تعيين أوائل الخريجين حل مشاكل التعليم العجز في أعداد الأطباء مخاطر الزيادة السكانية تأثيرات التغيرات المناخية منظومة التأمين الصحي الشامل

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التنمية بأثر رجعى

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