السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات مؤتمر مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي بمطروح

فعاليات مؤتمر مشروع
فعاليات مؤتمر مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي

انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي "HERD" تحت عنوان ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضي المراعي برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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فعاليات مؤتمر مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي

جاء ذلك بحضور العمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ، والدكتور عمرو عبدالمجيد ممثل مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي وأوروبا (سيداري)، والدكتور كامل عامر رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والدكتور هامي الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والدكتور محمد يحيى دراز منسق مشروع تنمية المراعي والمهندس حسين السنيني.

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فعاليات مؤتمر مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي

وكان شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في يناير ٢٠٢٢، مراسم توقيع ملحق برتوكول إدارة منح تنمية الثروة الحيوانية والمراعي وذلك بالقاعة الصغرى بديوان عام المحافظة بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام  والنائب جمال الشورى والدكتور محمد دراز   المنسق الوطنى  لمشروع المراعى والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ والحاج عبد الله عبد اللطيف رئيس جمعية تنمية الأغنام البرقي والحاج عوض  سلطان رئيس الجمعية المركزية والحاج مصطفى رشيد رئيس جمعية الرامس لتنمية المراعي والمهندس حسين السنيني مدير تنمية القرية بالمحافظة والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية. 

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فعاليات مؤتمر مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي

وبموجب البروتكول الملحق تم  دعم الصندوق بمبلغ مليون جنيه لدعم انشطة المرأة بالصندوق وتوسيع قاعدة المستفيدين من الصندوق  ليصل أجمالي المبلغ 3 مليون جنيه لدعم المربين وتخفيف العبء عنهم والحفاظ وتنمية الثروة الحيوانية بمدن المحافظة.

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فعاليات مؤتمر مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي

وأكد محافظ مطروح استمرار تقديم الدعم للمربين وكذلك أنشطة المرأة  بالمناطق الصحراوية وتقديم كافة التسهيلات لهم ،والحوافز التشجيعية ،موجها بعمل  التوعية اللازمة  من خلال الارشاد الزراعى والاعلام للوصول الى المواطنين والتعريف بتمويل ودعم الصندوق وأهدافه والخدمات المقدمة منه  لتحقيق الاستفادة المرجوة منه مع الاستمرارية  وحسن الادارة والمتابعة المستمرة لتحقيق خدمة لأكبر عدد من المستفيدين وتوسيع قاعدة المستفيدين بمدن ومراكز المحافظة.

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فعاليات مؤتمر مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي
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فعاليات مؤتمر مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي
محافظ مطروح مطروح الساحل الشمالي الغربي حماية الطبيعة تنمية المراعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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