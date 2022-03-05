روسيا تعلن وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين من مدينة «ماريوبول» الأوكرانية

أعلنت روسيا وقف إطلاق النار، اليوم السبت، للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرق أوكرانيا إحداهما مرفأ "ماريوبول" الاستراتيجي المحاصر، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع أن "الجانب الروسي يعلن نظام إسكات" السلاح اعتبارًا من الساعة السابعة بتوقيت جرينتش و"فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا".

فيما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تهدف بعمليتها العسكرية إلى تقسيم أوكرانيا، وتسعى فقط لتحقيق ضمانات لأمنها.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة "تاس"، أن "روسيا تنتظر الجولة الثالثة من المفاوضات مع السلطات الأوكرانية، وتأمل في أن تستمع كييف لمطالبها".

وتستعد "كييف" لجولة جديدة من المفاوضات مع موسكو يومي غدٍ أو بعد غدٍ، وفق ما أفاد أحد ممثلي كييف.

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك: "قد تعقد الجولة الثالثة غدًا السبت أو بعد غدٍ.. نحن على تواصل مستمر".

وعلى صعيد آخر، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، عن أن الاقتصاد الروسي يمر بمرحلة صعبة لكنه سيتجاوزها، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، متابعة: " لدينا القدرة على تجاوز العقوبات وسنرد عليها".