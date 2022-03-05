عادوا من أوكرانيا عبر بولندا.. ١٧٧ طالبا مصريا على أرض الوطن

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، طائرتين تابعتين لشركة أيركايرو، قادمتين من بولندا على متنها نحو ١٧٧ مصريا عائدين من أوكرانيا عبر بولندا.

وأنهت سلطات مطار القاهرة إجراءات وصول المصريين العائدين؛ وأغلبهم من الطلاب الذين كانوا يستكملوا دراستهم في أوكرانيا، من خلال مبنى الركاب رقم ١ بالمطار المعروف بالمطار القديم، وتم استقبالهم من جانب قيادات المطار وشركة ميناء القاهرة الجوي.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة، فإن الطائرة الأولى وصل على متنها ٣٢ مصريا والثانية وصل على متنها ١٤٥ مصريل من الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى بولندا.

يشار إلى أن سلطات مطار القاهرة الدولي، خصصت بمبنى الركاب رقم ١ المعروف بالمطار القديم، مقاعد خاصة لأهالي الطلاب العائدين من أوكرانيا عبر مدينة بوخارست الرومانية، والمقرر وصولهم إلى القاهرة في غضون ساعات قليلة، وذلك لحين إنهاء وصول ذويهم العائدين.

وقبل أيام، أقلعت من مطار بوخارست طائرة شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني رحلة رقم SM ٣٨٣٢ من طراز إيرباص A320 وعلى متنها ١٨١ راكباً (١٧٥ من الطلاب المصريين و٦ من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحي)، وعادت إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن.

هذا وقد تم إنهاء كافة إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية.

ووصلت الرحلة في العاشرة والنصف إلى مبنى الركاب رقم ١ بمطار القاهرة الدولي، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات، وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه ٧٢ ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان_ الصين– تايلاند– أمريكا الشمالية والجنوبية– كندا ومطارات لندن هيثرو– باريس– فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة ٩٦ ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.