سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 5-3-2022

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية استقرارًا ملحوظًا خلال فترة التعاملات، اليوم السبت، رغم انخفاض السعر بمقدار ثلاثة قروش عن تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، حيث بلغ 15,70 جنيه، فى ظل ارتفاع معدلات الشراء؛ بسبب أذونات الاستيراد من الخارج، وانتظار قرارات مجلس الفيدرالى الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، خاصة مع قيام البنك المركزي المصري بمتابعة معدلات أسعار الصرف لاستمرار استقرار السوق المصرفية في البنوك وشركات الصرافة.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، كشفت بيانات التداول استمرار معدلات السحب اليومية على العملات الأجنبية؛ مما أدى إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع بمختلف فروع البنوك الحكومية والخاصة بأنحاء الجمهورية، مع قيامها بتوفير الكميات المطلوبة للعملاء، والتي تساهم فيها تدفقات العملة من المصريين بالخارج.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه ،اليوم السبت، وبلغ مستوى 15,66 جنيه للشراء و15,77 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15,64 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأيضًا أظهرت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15,64 جنيه للشراء بينما سجل 15,74 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأيضًا شهد بنك الإسكندرية إستمرار معدلات استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,65 جنيه للشراء، بينما سجل 15,76 جنيه للبيع اليوم.

أسعار صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وواصلت معدلات الاستقرار هيمنتها على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي بمستوى 15,68 جنيه للشراء، بينما سجل مبلغ 15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة

كذلك شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي الختام، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,64 جنيه، بينما البيع عند 15,75 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات.