كوريا الجنوبية تسحب 4.42 مليون برميل من الاحتياطى النفطى

قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إن كوريا الجنوبية تعتزم سحب 4.42 مليون برميل من احتياطي البلاد النفطي.

واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، يوم الثلاثاء، على الإفراج عن 60 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية لديها لتعويض تعطل الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلي صعيد آخر، أدلى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن وقرينته كيم جونج-سوك بصوتهما في الانتخابات الرئاسية العشرين، حيث بدأت عملية التصويت المبكر قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في يوم 9 مارس الجاري.

وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية - بحسب ما نقلته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" - إن الرئيس مون أدلى بصوته في مركز اقتراع داخل مقر خدمة المجتمع في منطقة سامتشيونج-دونج بالقرب من القصر الرئاسي.

وحث مون المواطنين على الإدلاء بأصواتهم قائلًا: "بصفتي صاحب السيادة لكوريا الجنوبية آمل أن يشارك جميع المواطنين في ممارسة حقوق التصويت المقدسة"، مضيفًا أن المصابين بكورونا يمكنهم أيضًا الإدلاء بأصواتهم.

وتأتي الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تكافح البلاد فيه أسوأ موجة من جائحة كوفيد-19 نتيجة تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا، حيث تم تجهيز مراكز اقتراع منفصلة لمصابي كورونا، بما في ذلك 10 مراكز اقتراع خاصة في المستشفيات الكبرى، حيث بدأ التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية مع بلوغ حالات الإصابة اليومية في البلاد مستويات قياسية، مسجلة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 266 ألفًا و853 حالة.

من جانبها، قالت لجنة الانتخابات المركزية في كوريا الجنوبية، إن نسبة الإقبال على التصويت المبكر بلغت 8.75%، حيث أدلى 3 ملايين و865 ألفًا و243 ناخبًا بأصواتهم حتى ساعات الظهر في عملية التصويت المبكر في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد التي تستمر في يومي الجمعة والسبت.

وأضافت إن هذه النسبة فاقت بشكل كبير مثيلاتها السابقة منذ أن تبنت البلاد نظام التصويت المبكر في الانتخابات المحلية في يونيو عام 2014.