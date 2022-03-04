عبد الرحمن صابر يسلطن جمهور الدوم بـ«مغرم».. ولجنة التحكيم: صوتك يدخل القلوب

قدم المتسابق عبد الرحمن صابر أغنية "مغرم" على مسرح "الدوم" ضمن حلقات مرحلة "المفتاح الذهبي" ببرنامج على قناة "أون" في البرنامج المميز لاكتشاف المواهب الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من تنفيذ هيديا هب وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

وتفاعل الجمهور مع المتسابق الذي أحدث "سلطنة غنائية" للجمهور من خلال الأغنية، وعلقت اللجنة على المتسابق حيث قال المايسترو نادر عباسي “بجد.. أمتعتني صوت جميل وأداءك حلو وهادي وبسيط”، بينما قالت النجمة ليلى علوي “أول حاجة هصقف لك.. إحساسك وصوتك مميز واستمتعت بالأغنية منك” ، وقال المخرج تامر محسن إنه قدم أغنية صعبة ولا يوجد بها فرصة للتنفس وأنه برع فيها.

وبدأ عدد من متسابقي الدوم الحلقة بأغنية جماعية هي أغنية "نور العين" جذبت انتباه الجمهور والحضور ولجنة التحكيم مع أداء مميز من قبل المتسابقين الذين أحدثوا أجواء مميزة في ستوديو المسرح التي تشهد المنافسة.

ومن المقرر أن تستمر حلقات «المفتاح الذهبى» حتى ١١ مارس المقبل، ليفتح التصويت للجمهور لاختيار من يحصل عليه ويكمل فى المسابقة وفي نهاية البرنامج يفوز متسابق في فئة الغناء وآخر في التمثيل وآخر في التقديم التليفزيوني ليشاركوا في أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة.

يعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة الحادية عشر مساءا في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان قد تقدم إلى المسابقة قرابة 20 ألف متسابق من 27 محافظة وتمت تصفيتهم وفقا للمعايير الموضوعة للاختيار حتى وصل عددهم إلى 200 مشترك يتم إجراء شروط المسابقة عليها خلال 12 حلقة هى عدد حلقات الموسم الأول من البرنامج الذي صادف ردود أفعال كبيرة لدى الجمهور منذ الحلقات الأولى من عرضه.