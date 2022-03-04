هيئة الرعاية الصحية الراعي الطبي الرسمي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اختيارها لتكون الراعي الطبي الرسمي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الحادية عشر، والتي تقام فعالياته بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 4 مارس وحتى 10 مارس 2022.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى تخصيص مستشفى "الكرنك الدولي" بمحافظة الأقصر، بكل فِرَّقها الطبية من الخبراء والاستشاريين والأخصائيين لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للزوار والمشاركين سواء من المصريين أو الأجانب، فيما تم رفع درجة الاستعداد بكافة مستشفيات محافظة الأقصر الخمس، وذلك طوال فترة فعاليات المهرجان بمحافظة الأقصر.

وقال بيان هيئة الرعاية الصحية، أن خطة استعداد الهيئة شملت أيضًا تجهيز عيادة متكاملة كغرفة عناية مركزة بأجهزة قياس وعربة إنعاش قلبي بالمركز الرئيسي لتواجد الضيوف، فضلًا عن نشر فرق ثابتة ومتنقلة للتأمين الطبي لكافة النقاط الخاصة بنشاط وفعاليات المهرجان علي مدار الأسبوع، بينما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتأمين الاحتياج والتحرك السريع وقت الحاجة.

وتابع بيان الهيئة: مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، نستثمره في التسويق للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار [نرعاك في مصر] كعلامة تجارية للسياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة، من خلال عمل حملات توعوية وتوزيع منشورات وهدايا تذكارية تحمل لوجو وشعار الهيئة وغيرها ضمن فعاليات المهرجان، والتي تعد ضمن الحملات الترويجية لمستشفيات الهيئة بشكل احترافي وعالمي.

واستكمل البيان، أن ذلك يسهم في الاستفادة القصوى من إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في توفير الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية جنبًا إلى جنب خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يضمن تعظيم المركز المالي للهيئة بتعدد مواردها الذاتية؛ ويعود بالنفع على جميع المتعاملين، كما يزيد من قدرات الهيئة على تعزيز بيئة العمل الداخلية وضمان الارتقاء والتطور المستمر للخدمات الصحية، وهو ما يتسق مع رؤية القيادة السياسية للدولة بوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية الأمر الذي سيسهم في زيادة التدفق الأجنبي إلى الدولة وتعزيز مواردها المالية والتنموية في كافة المجالات التي من شأنها تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، يُشرِّفنا أن تكون مستشفيات هيئة الرعاية الصحية الراعي الطبي الرسمي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وهو الأمر الذي يعكس التزام مستشفياتنا ونجاحها في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية للمواطنين من أبناء محافظة الأقصر، ومؤكدًا أنهم يأخذون على عاتقهم مسئولية رعاية كل من يتوافد إلى المهرجان، وتأمين رعاية صحية عالية الجودة لهم لضمان بيئة سليمة وآمنة.

جدير بالذكر، أنه تقام حاليًا الدورة الحادية عشر من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في الفترة من 4 إلى 10 مارس من العام الجارى، وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين، وبدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية، وأحد أكبر شركات الإنشاءات في مصر، كما يهدف المهرجان إلى دعم وتشجيع الشراكة بين دول القارة من خلال خلق شبكة من التواصل المستمر وتوطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب إفريقيا، ويستضيف المهرجان عدد كبير من الوافدين من الدول الإفريقية، وتحمل الدورة الـ 11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي، بينما تم اختيار دولة أوغندا لتكون ضيف شرف المهرجان.