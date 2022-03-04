الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز مدينة العاشر من رمضان يعلن عن مسابقة لاختيار الأم المثالية

مسابقة الام المثالية
مسابقة الام المثالية بالمدن الجديدة

أعلن المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن مسابقة الأم المثالية بالتعاون مع، مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، مؤكدا أن الأم هى العنصر الأساسي في بناء المجتمع وتخريج أجيال قادرة على البناء والنهوض بمصرنا الحبيبة، وتقديرا لها فى عيدها أعلن مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، عن مسابقة لاختيار الأم المثالية لعام 2022 خلال شهر مارس الحالي.
وأوضح  الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان أن المسابقة تتضمن بعض الشروط للانضمام في المسابقة منها ألا يقل عمر الأم عن 45 سنة وأن تكون صاحبة قصة كفاح وعطاء.
وأضاف محمد أن شروط الانضمام بالمسابقة تتضمن أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي، وكما يستثنى من ذلك الأبناء من ذوي الهمم، فضلا عن أن تكون الأم من سكان مدينة العاشر من رمضان على أن يكون مثبت ذلك في بطاقة الرقم القومي وأن تكون الأم حاصلة على شهادة دراسية محو أمية على الأقل.

وأشار رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان إلى أن تقديم الأوراق بمقر مجلس الأمناء بجوار مبنى جهاز المدينة في موعد غايته 10 مارس 2022 من الساعه 8 صباحا وحتى 2 عصرا خلال جميع الأيام فيما عدا يومي الجمعة والسبت، مضيفا أن الأوراق المطلوبة هي صورة الرقم القومي وشهادة المؤهل الدراسي وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة.


وأفاد رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان  شروط الالتحاق بالمسابقة  تتضمن شهادات ميلاد الأبناء وصور من الرقم القومي في حالة بلوغ السن القانوني كما تشمل صورة شهادة المؤهل الدراسي أو كارنيه الجامعة للابناء وأيضا صورة شهادة التأهيل لذوي الهمم سواء الأم أو أحدٍ او أفراد الاسرة ، موضحا أنه يتم ملئ نموذج من إستمارة المسابقة وتقديمها لمجلس الأمناء .

أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية تعلن مسابقة الأم المثالية بجهاز العاشر من رمضان مجلس امناء العاشر من رمضان

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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