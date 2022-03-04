فيريرا ومسلسل هند والدكتور نعمان.. يتصدران الأكثر بحثا في جوجل اليوم

تصدرت آخر أخبار البرتغالي جوسفالدو فيريرا اهتمامات المصريين، اليوم الجمعة، وشغلت بال الكثيرين من خلال محرك (جوجل) العالمي، وفقًا لما أظهرته مؤشرات البحث.

وحل مسلسل «هند والدكتور نعمان» ثانيًا بترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على جوجل، بينما جاء الفنان رامى صبرى كثالث أهم الموضوعات التي تم البحث عنها.

فيريرا

عاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا لقيادة الزمالك مرة أخرى خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تم إنهاء العقد معه بالتراضى على خلفية النتائج السلبية التي عانى منها الفريق الأبيض مؤخرا.

ودرب فيريرا الزمالك لموسم واحد عام 2014 - 2015 وحقق مع الفريق لقب الدوري المصري وكأس مصر دفعة واحدة،لكنه رحل مع خسارة السوبر المصري في نفس الموسم.

هند والدكتور نعمان

تصدر اسم مسلسل «هند والدكتور نعمان»، تريند مؤشر البحث الشهير «جوجل»، وذلك بعد استضافة بطلة المسلسل الفنانة «ليزا»، ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، حيث جاء ظهورها للجمهور ومحبي مسلسل «هند والدكتور نعمان»، الذي عرض في عام 1984، بمثابة المفاجأة.

الفنانة المصرية ليزا، خطفت أنظار الجميع بأدائها الفني المميز، في دور الطفلة «هند» التي تركها والداها لجدها الدكتور نعمان، الذي جسد شخصيته الفنان الكبير الراحل كمال الشناوي، الذي قام برعايتها أثناء غيابهما، وفي أول ظهور لها بعد 38 عامًا، كشفت «ليزا» سر ابتعادها عن الأضواء.

وقالت ليزا، خلال مداخلة عبر «زووم»، ببرنامج «مساء dmc»: «لا أصدق أن الجمهور لا زال يتذكرني، أنا لم أشاهد المسلسل منذ سنوات طويلة، لا أشاهد حتى التليفزيون، وشرف كبير لي أن الجمهور لا يزال يتذكرني، أشكركم».

رامى صبرى

كشف الفنان رامى صبرى خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc عن العديد من الأمور بحياته الخاصة مع زوجته، إذ تطرق مع زوجته للإجابة عن العديد من الأسئلة بصراحة شديدة، وذلك بعدما أكد أن زوجته صريحة للغاية بشكل فوق العادى، قائلاً "الفترة دى بشتغل على أغنية عجبانى جداً، وحاسس إن الأغنية هتبقى هى أهم أغنية ليا، فألاقى مراتى بتقولى إيه ده مش حلوة خالص".

وأضاف رامى صبرى خلال لقائه مع منى الشاذلى "أغنية أنا بعترفلك ما كانتش عجباها فى البداية، لكن مع الوقت عجبتها جداً".

وخلال الحلقة تحدثت شيرين عادل زوجة رامى صبرى عن بداية تعارفهما قائلة "جوازنا مكنش تقليدى وبداية تعارفنا كنت مع صاحبتى وحبيبتى مى كساب، وكنا خارجين وقاتللى نروح نقعد فى كافيه شوية، وبعدين قاتللى إيه ده رامى صبرى اهو".