الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسامة ربيع يفتتح مسجد «تبارك» بالمدينة الرياضية للقناة بالإسماعيلية

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

افتتح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، مسجد "تبارك" بالمدينة الرياضية للقناة بمحافظة الإسماعيلية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على استكمال كافة تجهيزات المدينة الرياضية التابعة لها والتي تضم عدة منشآت رياضية أبرزها استاد القناة الدولي وكل من الصالة المغطاة (١، ٢) واستاد الهوكي ومجمع السباحة الدولي.

يبلغ المسطح الداخلي للمسجد ٣٢٠ مترًا مربعًا، ومساحته الكلية شاملة المسطحات الخضراء المحيطة به ١٨٠٠ متر مربع، ويبلغ ارتفاع مئذنته ١٦ مترًا، ويراعي تصميمه التناسق مع تصميم باقي منشآت المدينة الرياضية، ويتسع لعدد ١٧٥ مصلٍ، كما يضم مصلى للسيدات، وهو من تصميم وتنفيذ شركة قناة السويس للاستثمار إحدى الشركات التابعة للهيئة.

عقب ذلك، أدى الفريق أسامة ربيع والحضور شعائر صلاة الجمعة، والتي بدأت بالاستماع إلى خطبة الجمعة والتي تناولت أهمية العمل على تهيئة القلوب لاستقبال الأيام المباركة وشهر رمضان المعظم.

وقبل مغادرته، تفقد الفريق أسامة ربيع استاد القناة الدولي وشملت جولته كلًا من المبنى الإداري والملعب، ووجه رئيس الهيئة خلالها بالانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة والتي تشمل تخطيط الملعب والحصول على اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تمهيدًا لافتتاح الاستاد في القريب العاجل بمشيئة الله.

وفي سياق متصل؛ صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير 2022 سجلت أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية، بعبور 1713 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 100.1 مليون طن، مقابل عبور  1532 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 97.6  مليون طن.
وأوضح "ربيع"، في بيان له، أن معدلات الأداء خلال شهر فبراير 2022 تعد هى الأعلى مقارنة بذات الشهر عبر السنوات المتعاقبة على مدار تاريخ القناة، وهو ما انعكس على زيادة حصيلة الإيرادات المحققة بنسبة 15.1% مسجلة  545.5 مليون دولار (غير شاملة الخدمات الملاحية) خلال شهر فبراير 2022 مقابل 474.1 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي بفارق  71.4 مليون دولار.

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