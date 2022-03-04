مسرح محمد عبده يرفع لافتة «كامل العدد» فى حفل ماجدة الرومى

انتهت النجمة اللبنانية ماجدة الرومى، من كافة الاستعدادات الخاصة بالأمسية الغنائية، المقرر إقامتها بعد قليل، على مسرح «محمد عبده أرينا» بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة الأوركسترا الخاص بها.

وتقدم «الرومي» خلال الأمسية، برنامجًا فنيًا مميزًا، يحمل العديد من المفاجآت ويجمع المزيج من الألوان الغنائية التي تتنوع بين العربية والغربية والكلاسيكية والمعاصرة، منها «عم يسألوني، عيناك، العالم إلنا، مطرحك بقلبي، اسمع قلبي، بمفترق طرق، حبيبي، كلمات، وبيروت».

ومن المقرر أن يرفع المسرح لافتة «كامل العدد»، خاصة بعد أن نفدت تذاكر الحفل بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالحفلات التى تقام على مسرح محمد عبده، ويعتبر هذا الحفل في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع قيمة التذاكر الخاصة بالسعودية؛ والتى تم طرحها بـ5 فئات 230 ريالًا للتذكرة البرونزية، و575 ريالًا للتذكرة السيلفر، و863 ريالًا للتذكرة الذهبية، و1150 ريالًا للبلاتينيوم، و2300 ريالًا للرويال.

شروط حضور الحفل

وتم وضع عدة شروط يلتزم بها الجمهور لحضور الحفل، يبدأ الحفل الساعة الثامنة والنصف مساء، وتغلق الأبواب الساعة 8:15، على أن يكون وصول الحضور قبل الساعة السابعة مساء، ألا تقل سن الحضور عن 12 عامًا، كما يتم منع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة إلى مسرح الحفل.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

ومن جهة اخرى، تستعد «الرومي» لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح قاعة الأرينا بجامعة عمان الأهلية، بالأردن، وذلك يوم الجمعة الموافق 18 مارس المقبل، برفقة الأوركسترا الخاص بها.

وقد قررت «الرومي» أن تخصص ربع عائد الأمسية، لدعم الطالب المحتاج، بجامعة عمّان الأهليّة؛ ويقام هذا الحفل بتنظيم من مدارس البطريركية اللاتينية.

وكانت النجمة ماجدة الرومي، أحيت مؤخرًا سهرة غنائية على مسرح قاعة مرايا الكبرى بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية؛ الجمعة 28 يناير.