الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل المأكولات البحرية مفيدة لجسم الإنسان؟.. خبراء تغذية يجيبون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لطالما اعتبرت المأكولات البحرية من الأطعمة الشهية المليئة بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحتنا العامة، فهذا النوع من الطعام هو أيضًا أحد أفضل مصادر البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يحتاجها جسمك لتنمية العضلات والعظام ناهيك عن الحفاظ على صحة قلبك.

إذن ما الفوائد الصحية التي يمكنك الحصول عليها من تناول المأكولات البحرية، فيما يلي بعض الأشياء الجديرة بالملاحظة وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

 

يحسن صحة القلب والأوعية الدموية:

تشتهر المأكولات البحرية بكمياتها العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعزز صحة القلب، حيث يمكن أن يقلل تناول المأكولات البحرية مرتين على الأقل في الأسبوع من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية وحتى عدم انتظام ضربات القلب.

 

مظهر أفضل للبشرة:

فائدة أخرى لتناول المأكولات البحرية هي أنه يمكنك تحسين حالة بشرتك، فوجود البروتين في الأسماك يجعلها خيارًا جيدًا لمن يرغبون في الحصول على بشرة شابة لأنها تساعد في إنتاج الكولاجين. 

 

يحافظ على البصر:

أشارت دراسة نُشرت في عام 2014 بمجلة Investigative Ophthalmology & Visual Science Journal إلى أن تناول المأكولات البحرية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي أو ضعف البصر مع تقدمهم في السن، علاوة على ذلك  يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية أن تحافظ على العيون.

 

تقوية جهاز المناعة:

بفضل أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في المأكولات البحرية مثل الأسماك، يمكن المساعدة في تعزيز نظام المناعة، الأمر الذي يساهم في حمايتك من الأمراض.

 

يكافح الاكتئاب:

فائدة أخرى مرتبطة بتناول المأكولات البحرية هي أنه يمكن أن يخفف الاكتئاب، حيث يعتقد العلماء أن استهلاك أحماض أوميجا 3 الدهنية  الموجودة في المأكولات البحرية، هو المفتاح للتخلص من الاكتئاب.

 

يحسن القدرات العقلية:

يمكن أن تقلل العناصر الغذائية الأساسية أوميجا 3 الموجودة في المأكولات البحرية من خطر التدهور المعرفي مع تعزيز نمو الدماغ بشكل أفضل عند الرضع والأطفال. 

السكتة الدماغية الفيتامينات صحة القلب النوبات القلبية المأكولات البحرية ضعف البصر

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وائل لطفي

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