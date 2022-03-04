الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

يتلقى العلاج بإحدى المستشفيات..

نجاح جهود سفارتنا فى بولندا لنقل المصرى المصاب خارج أوكرانيا (صور)

سفيرنا في بولندا
سفيرنا في بولندا مع المصري المصاب

كشفت وزارة الخارجية عن نجاح جهود سفارتنا لدى وارسو، في تسهيل عبور المواطن المصري المصاب محمد سعد زايد، إلى بولندا، ونقله إلى أحد المستشفيات.

وتعمل سفارة مصر لدى بولندا على تقديم الرعاية الصحية له، وتوفير إقامة له ولأسرته.

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ويتابع السفير حاتم تاج الدين سفير مصر لدى بولندا، الحالة الصحية للمواطن المصري مع الأطباء في المركز الطبي هناك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "بعد عبور المواطن المصري المصاب محمد سعد زايد بحمد الله إلى الأراضي البولندية وتنسيق وصوله إلى وارسو، وتقديم الرعاية وتوفير إقامة له ولأسرته.. سفيرنا في بولندا، السفير حاتم تاج الدين، يتابع حالته مع الأطباء في المركز الطبي.. تحيا مصر!".

أوكرانيا مصر وزارة الخارجية سفارة مصر المواطن المصري بولندا وارسو

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نجاح جهود سفارتنا فى بولندا لنقل المصرى المصاب خارج أوكرانيا (صور)

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