ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية فى الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، غموض تعرض العديد من الدراجات النارية للسرقة، حيث تبيَّن أن عناصر تشكيل عصابي، وراء ارتكاب العديد من الجرائم، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بسرعة ضبط مرتكبي الجرائم.

ووردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث، قيام شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، ومقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك»، متخذين من دائرة مركز شرطة مشتول السوق، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع بدائرة مركز شرطة «مشتول السوق – بلبيس»، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهم سيئى النية 3 أشخاص تم ضبطهم، وأرشدوا عن المسروقات (5 دراجات نارية).