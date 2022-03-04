افتتاح «مشروعات أحلام» ضمن أبرز أنشطة مجلس الوزراء خلال أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير حتى 4 مارس 2022.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، تابع الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك من خلال رئيس اللجنة، حيث تم إصدار قرارات لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وكذلك تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية، فضلًا عن إلقاء كلمة خلال احتفالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أكد خلالها أن المشروع لا يستهدف فقط تنظيم الزيادة السكانية، وإنما هدفه الرئيسي الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.



كما تضمنت أنشطة رئيس مجلس الوزراء أيضًا، مداخلة خلال مشاركته في احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة، حيث أكد أن ما يتم عرضه يعد إنجازًا على أرض الواقع يتعلق بالمشروعات في مجال المرافق والطرق، كما أضاف أنه في فترة زمنية قياسية تم تنفيذ ما كان يراه الخبراء مشروعات أحلام ولا يمكن تنفيذها إلا بعد 20 سنة.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع وزير الدولة للإنتاج الحربي لمتابعة عدد من ملفات الوزارة، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها، والخطط المستقبلية، حيث أشار إلى أن الدولة تعمل على توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي ونقل الخبرات والتكنولوجيات العالمية إلى الصناعة المحلية، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس مجلس إدارة "شركة حسن علام القابضة"، والرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من المشروعات المقترح تنفيذها في قطاعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي.

كما التقى رئيس الوزراء مع رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، حيث رحب باستضافة مقر إقليمي للاتحاد في مصر، وذلك بمناسبة مشاركة رئيس الاتحاد في مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد لأول مرة في مصر على مدار يومي 28 فبراير و1 مارس، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري.