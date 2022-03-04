متابعة توفير السلع الأساسية.. تفاصيل اجتماعات مجلس الوزراء خلال أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترك من 26 فبراير حتى 4 مارس 2022، التي تتضمن مجموعة من الاجتماعات.





على صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود توفيرالسلع الأساسية محلياً، والتمويل اللازم لها، في ضوء مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على حركة السلع عالمياً، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية، والتجارة والصناعة، ونائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى اجتماع لاستعراض مقترح الحوافز التي تدرس الحكومة تقديمها لمشروعات الاقتصاد الأخضر، حيث كلف بسرعة عرض المقترح على مجلس الوزراء لاعتماد الحوافز وإعلانها، وذلك بحضور وزيرتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة".





وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير قطاع الطيران المدني، بحضور وزيري المالية، والطيران، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب وزير الطيران المدني، ورئيس الشركة القابضة لمصر الطيران، ومسئولي الوزارتين والشركة والجهات التابعة، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة جهود رصد التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية في عدد من المراكزبالمحافظات، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظي الأقصر وأسيوط وسوهاج وقنا والدقهلية والمنوفية وبورسعيد ودمياط والإسكندرية ومطروح وبني سويف وكفر الشيخ، ومدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً بشأن تطوير مجمع الألومنيوم في نجع حمادي، حيث قال إن المشروع يأتي ضمن خطط الحكومة لإعادة إحياء الصناعات الوطنية والاستفادة من الموارد أفضل استفادة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، بجانب اجتماع لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات، وذلك بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس الرابطة الإفريقية لتصنيع السيارات، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى عقد اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستعراض محاور استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، وذلك بحضور نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فضلاً عن الاجتماع الأسبوعي في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، بجانب اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وعدد من نواب رئيس البنك والمسئولين التنفيذيين، وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون، حيث ثمن رغبة مجموعة البنك الدولي في دعم مصر خلال رئاستها مؤتمر المناخ للمساهمة في إطلاق مبادرات عالمية، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي.

كما عقد مدبولي اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ خطة وموازنة العام المالي الحالي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور وزيري المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبمشاركة عبر الفيديوكونفرانس من قبل وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.





