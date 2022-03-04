جامعة سوهاج تفتح باب التقدم للمشروعات البحثية الممولة التي تهم المجتمع

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب التقدم بالمشروعات البحثية فى الموضوعات ذات الأهمية والتأثير المباشر على المجتمع السوهاجي الجامع لعام 2021.

وأوضح رئيس الجامعة أن مجلس الجامعة بجلسته الأخيرة قد وافق على تضمين مسابقة المشروعات البحثية المقدمة لنيل فرص التمويل من الموارد الذاتية للجامعة شريطة أن تتناول الخطط البحثية المقدمة الموضوعات التي تهم المجتمع السوهاجي ويأتى على رأسها المشكلة السكانية، وجهود محو الأمية، والمشروعات القومية المنفذة، مؤكداً على أهمية ما يحققه البحث العلمي من منافع للمجتمع الإنساني، وضرورة استخدامه بشكل ممنهج لابتكار الحلول الاجتماعية للمشكلات التي تواجهه.

جدير بالذكر أن المستهدفين بالجائزة هم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعضاء الهيكل الإداري، وطلاب الكليات، علي ان تعلن الأبحاث بموقع وحدة ادارة المشروعات الالكتروني علي بوابة الجامعة.

وأضاف الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأنه سيتم تشكيل لجان لتحكيم البحوث والمشروعات البحثية المقدمة لاختيار أفضلها لتمويله.